Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, İstanbul Boğazı'nda balık tuttu.

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Dusan Tadic, balıkçı teknesiyle İstanbul Boğazı'nda balık tuttu. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile sahasında karşılaşacak sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Sırp futbolcu da bulduğu boş vakitte boğaza açıldı. Kendisinin balık merakı olduğu daha önce Teknik Direktör İsmail Kartal tarafından da açıklanmıştı.

Tadic'in bugün boğazda balık avladığı o anlar Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. - İSTANBUL