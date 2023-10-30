MSI Sailing Team, Cumhuriyet 100. Yıl Kupası'nın sahibi oldu

- Msı Sailing Team, Cumhuriyet 100. Yıl Kupası'nın sahibi oldu

İSTANBUL, - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ve İstanbul Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın kazananları belli oldu. Yarışların iki etabında da büyük başarı sağlayan MSI Sailing Team, Cumhuriyet 100. Yıl Kupası ve özel ödülün sahibi oldu.

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında yarışan 100 yelkenli dün sabah saatlerinde Cumhuriyet'in 100. yıldönümü nedeniyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenen korteje katıldı. Türk bayraklarıyla donatılmış tekneler, Boğaz'da renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmacılar, yarışa daha sonra Moda-Adalar parkurunda devam etti.

Son yarışın ardından Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslar arası Yat Yarışları'nın kazananları belli oldu. Fişekhane'de çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen törende Muğla ve İstanbul etaplarında yarışarak dereceye giren takımlara ödülleri sunuldu. Törenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Açıkdeniz Yat Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde yaklaşık 1000 sporcunun yarıştığını belirterek, "Biz yıllardır bugünü bekledik. Bizim için çok büyük bir gurur" dedi.

CUMHURİYET 100. YIL KUPASI KAZANAN TAKIMI MSI SAILING TEAM OLDU

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla ve İstanbul etaplarında büyük başarı göstererek Cumhuriyet 100. Yıl Kupası'nın sahibi MSI Sailing Team oldu. Ahmet Köroğlu kaptanlığındaki MSI Sailing aynı zamanda DHL Express'in yeşil lojistiğin öncüsü olma misyonu doğrultusunda Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından atıklardan ileri dönüşümle tasarlanan ödülün de sahibi oldu.

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları kazananları şöyle:

IRC 0 Birincisi Deniz Fıçı yönetimindeki ARÇELİK

IRC 0 İkincisi Murat Yavuzcan yönetimindeki MSÜ DENİZ HARP OKULU

IRC 0 Üçüncüsü Levent Peynirci yönetimindeki ENKA CHEESE

IRC 1 Birincisi Ahmet Köroğlu yönetimindeki MSI SAILING TEAM

IRC 1 İkincisi Barış Koncagül yönetimindeki FENERBAHÇE DOĞUŞ

IRC 1 Üçüncüsü Timofey Zhbankov yönetimindeki ROSSKO RACER

IRC 2 Birincisi Can Obuter yönetimindeki MEDIAMARKT

IRC 2 İkincisi Boran Burcu yönetimindeki JACQUES PHILIPPE

IRC 2 Üçüncüsü Rytov Igor yönetimindeki BOGATYR

IRC 3 Birincisi Kaan Parlas yönetimindeki CYGNUS SAILING TEAM

IRC 3 İkincisi Viktor Zakharov yönetimindeki SPACE JOCKEY

IRC 3 Üçüncüsü Evren Koncagül yönetimindeki YAPI KREDİ

IRC 4 Birincisi Hasan Çıplak yönetimindeki M2-OLIVE FARM

IRC 4 İkincisi Robert de Liefde yönetimindeki JERAPI

IRC 4 Üçüncüsü Serdar Öner yönetimindeki PAPARA ALTO

Gezgin A Birincisi Hasan Basri Aslan yönetimindeki BLUE DREAMS

Gezgin A İkincisi Semih Pekyörür yönetimindeki HALİÇ SU SPORLARI KULÜBÜ

Gezgin A Üçüncüsü Mustafa Erol yönetimindeki AIR ACT-ORION

Gezgin B Birincisi Hakan Yemlihaoğlu yönetimindeki DHL SAILING TEAM

Gezgin B İkincisi Yalım İşleyici yönetimindeki ARUNA ODTÜ

Gezgin B Üçüncüsü Tunay Can yönetimindeki TEAM SHINE AWAY

Gezgin C Birincisi Ali Erdoğan yönetimindeki SARI 1

Gezgin C İkincisi Özcan Özverim yönetimindeki FORAMARINE

Gezgin C Üçüncüsü Coşan Yeğenoğlu yönetimindeki SALTY DOG

KADIN VE ÜNİVERSİTELİ SPORCULARA DA ÖDÜL

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışlarında her yıl olduğu gibi yelken sporundaki varlıklarını güçlendirmek amacıyla üniversite ve kadın kategorilerinde ödüller verildi. Bu özel ödüller, üniversitesi takımlarına ve kadın sporculardan oluşan yelken ekiplerine destek olma amacını taşıyor.