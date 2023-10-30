MSI Sailing Team, Cumhuriyet 100. Yıl Kupası'nın sahibi oldu
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Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nda büyük başarı gösteren MSI Sailing Team, Cumhuriyet 100. Yıl Kupası'nın sahibi oldu. Yarışlar, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen kortej ve Moda-Adalar parkurunda gerçekleştirildi. Törenle birlikte ödüller sahiplerine verildi.
- Msı Sailing Team, Cumhuriyet 100. Yıl Kupası'nın sahibi oldu
İSTANBUL, - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ve İstanbul Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın kazananları belli oldu. Yarışların iki etabında da büyük başarı sağlayan MSI Sailing Team, Cumhuriyet 100. Yıl Kupası ve özel ödülün sahibi oldu.
Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında yarışan 100 yelkenli dün sabah saatlerinde Cumhuriyet'in 100. yıldönümü nedeniyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenen korteje katıldı. Türk bayraklarıyla donatılmış tekneler, Boğaz'da renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmacılar, yarışa daha sonra Moda-Adalar parkurunda devam etti.
Son yarışın ardından Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslar arası Yat Yarışları'nın kazananları belli oldu. Fişekhane'de çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen törende Muğla ve İstanbul etaplarında yarışarak dereceye giren takımlara ödülleri sunuldu. Törenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Açıkdeniz Yat Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde yaklaşık 1000 sporcunun yarıştığını belirterek, "Biz yıllardır bugünü bekledik. Bizim için çok büyük bir gurur" dedi.
CUMHURİYET 100. YIL KUPASI KAZANAN TAKIMI MSI SAILING TEAM OLDU
Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla ve İstanbul etaplarında büyük başarı göstererek Cumhuriyet 100. Yıl Kupası'nın sahibi MSI Sailing Team oldu. Ahmet Köroğlu kaptanlığındaki MSI Sailing aynı zamanda DHL Express'in yeşil lojistiğin öncüsü olma misyonu doğrultusunda Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından atıklardan ileri dönüşümle tasarlanan ödülün de sahibi oldu.
Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları kazananları şöyle:
IRC 0 Birincisi Deniz Fıçı yönetimindeki ARÇELİK
IRC 0 İkincisi Murat Yavuzcan yönetimindeki MSÜ DENİZ HARP OKULU
IRC 0 Üçüncüsü Levent Peynirci yönetimindeki ENKA CHEESE
IRC 1 Birincisi Ahmet Köroğlu yönetimindeki MSI SAILING TEAM
IRC 1 İkincisi Barış Koncagül yönetimindeki FENERBAHÇE DOĞUŞ
IRC 1 Üçüncüsü Timofey Zhbankov yönetimindeki ROSSKO RACER
IRC 2 Birincisi Can Obuter yönetimindeki MEDIAMARKT
IRC 2 İkincisi Boran Burcu yönetimindeki JACQUES PHILIPPE
IRC 2 Üçüncüsü Rytov Igor yönetimindeki BOGATYR
IRC 3 Birincisi Kaan Parlas yönetimindeki CYGNUS SAILING TEAM
IRC 3 İkincisi Viktor Zakharov yönetimindeki SPACE JOCKEY
IRC 3 Üçüncüsü Evren Koncagül yönetimindeki YAPI KREDİ
IRC 4 Birincisi Hasan Çıplak yönetimindeki M2-OLIVE FARM
IRC 4 İkincisi Robert de Liefde yönetimindeki JERAPI
IRC 4 Üçüncüsü Serdar Öner yönetimindeki PAPARA ALTO
Gezgin A Birincisi Hasan Basri Aslan yönetimindeki BLUE DREAMS
Gezgin A İkincisi Semih Pekyörür yönetimindeki HALİÇ SU SPORLARI KULÜBÜ
Gezgin A Üçüncüsü Mustafa Erol yönetimindeki AIR ACT-ORION
Gezgin B Birincisi Hakan Yemlihaoğlu yönetimindeki DHL SAILING TEAM
Gezgin B İkincisi Yalım İşleyici yönetimindeki ARUNA ODTÜ
Gezgin B Üçüncüsü Tunay Can yönetimindeki TEAM SHINE AWAY
Gezgin C Birincisi Ali Erdoğan yönetimindeki SARI 1
Gezgin C İkincisi Özcan Özverim yönetimindeki FORAMARINE
Gezgin C Üçüncüsü Coşan Yeğenoğlu yönetimindeki SALTY DOG
KADIN VE ÜNİVERSİTELİ SPORCULARA DA ÖDÜL
Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışlarında her yıl olduğu gibi yelken sporundaki varlıklarını güçlendirmek amacıyla üniversite ve kadın kategorilerinde ödüller verildi. Bu özel ödüller, üniversitesi takımlarına ve kadın sporculardan oluşan yelken ekiplerine destek olma amacını taşıyor.