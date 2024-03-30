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İstanbul Boğazı'nda Dümen Arızası Yapan Gemi Trafiğe Açıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya hesabından 'Sea Turtle' isimli kargo gemisinin İstanbul Boğazı'nda emniyetli bir bölgeye alındığını ve boğazın gemi trafiğine açıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Dümen arızası yapan "Sea Turtle" isimli genel kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nda emniyetli bir bölgeye alınmıştır. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği Güney-Kuzey yönlü olarak saat 00: 20 itibariyle gemi trafiğine açılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Boğazı Denizcilik Ulaşım İstanbul Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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