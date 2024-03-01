İstanbul Boğazı'nda Sis Etkisi Devam Ediyor

İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi de düştü.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde özellikle boğaz ve çevresinde etkili oldu. Avrupa yakasından çekilen görüntülerde boğazın diğer yakası görünmezken, sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi de zaman zaman düştü. - İSTANBUL