İstanbul Boğazı'nda Yoğun Sis Nedeniyle Gemi Trafiği Durdu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, yoğun sis nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi. - İSTANBUL