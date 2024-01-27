İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Çift Yönlü Olarak Askıya Alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, gemi arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını açıkladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde SNP Pazar isimli 80 metre boyundaki genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Geminin arıza yapması sonrası Kurtarma-7 isimli römorkör olay yerine yönlendirildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı. - ANKARA