İstanbul Boğazı'nda Kevalay Queen ro-ro gemisi çarpıştı

Uğur Şahin/ İSTANBUL, İSTANBUL Boğazı'nda, geçen yıl denizi kirlettiği için 13 milyon lira ceza kesilen Libya bayraklı Kevalay Queen ro-ro gemisi, gece saatlerinde Fatih Yenikapı açıklarında Captain Adam 1 adlı 103 metre uzunluğundaki genel kargo gemisiyle çarpıştı. Öte yandan Kevalay Queen ro-ro gemisi, geçtiğimiz Kasım ayında da Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası yaşamıştı.

Kaza, dün gece saatlerinde İstanbul Boğazı Fatih Yenikapı açıklarında meydana geldi. Kevalay Queen adlı 147 metre uzunluğundaki ro-ro yolcu gemisi ile Captain Adam 1 adlı 103 metre uzunluğundaki genel kargo gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, çarpışmanın ardından can kurtarma botunu olay yerine yönlendirdi. Kazada, her iki gemide de hasar meydana geldi. Çarpışan gemiler, Ahırkapı Demir Sahası'na demirlendi.

DENİZİ KİRLETTİĞİ İÇİN CEZA KESİLMİŞTİ

Libya bayraklı Kevalay Queen ro-ro gemisine, geçtiğimiz Ağustos ayında, Zeytinburnu açıklarında, denizi kirlettiği gerekçesiyle 13 milyon 265 bin 525 lira idari para cezası kesilmiş, Cumhuriyet savcısı talilmatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından da adli süreç başlatılmıştı. Öte yandan aynı gemi geçtiğimiz Kasım ayında da Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası yaşamıştı.