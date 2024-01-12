İzmit'ten Romanya'ya seyir halindeki kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nda kurtarıldı
İzmit'ten Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yapan kuru yük gemisi, kurtarıldı. Princess Ayana isimli gemi, Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.
İzmit'ten Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yapan kuru yük gemisi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Princess Ayana" isimli 100 metre boyundaki kuru yük gemisinin İzmit'ten Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yaptığı belirtildi.
Açıklamada, geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve Kurtarma-18 römorkörü refakatinde Türkeli Demir Sahasına demirletildiği kaydedildi.