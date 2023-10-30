Türk Yıldızları'nın Cumhuriyet Bayramı gösterisi

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları için geçit töreni düzenledi. Geçiş sırasında Türk Yıldızları, Solo Türk ve F-16'lar gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları'nın gösteri sırasında pilotların kokpit içerisinden görüntüler paylaşıldı. Türk Yıldızları boğazda geçişi izleyen vatandaşları selamlayarak gökyüzüne Ayyıldız ve 100 simgesi yaptı. Türk Yıldızları'nın İstanbul semalarında uçtuğu anlar da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor