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İstanbul Boğazı'nda Kılavuz Kaptan Denize Düşerek Hayatını Kaybetti

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İstanbul Boğazı'ndan geçişe hazırlanan yük gemisine kılavuzluk hizmeti vermek için giden kaptan, denize düşerek hayatını kaybetti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kılavuz kaptanın şehit olduğu belirtildi.

İstanbul Boğazı'ndan geçişe hazırlanan yük gemisine kılavuzluk hizmeti vermek için giden kaptan, denize düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah 04.30 sıralarında İstanbul Boğazı güney girişinde yaşandı. İstanbul'dan Rusya'nın Tuapse şehrine gidecek olan New Siam isimli yük gemisine kılavuzluk hizmeti vermek için giden kaptan Oğuz Kök, güverteye çıkmaya çalışırken denize düştü. Feci olayda kılavuz kaptan Oğuz Kök, hayatını kaybetti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu sabah, İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti vermek için gemiye katılırken, transfer esnasında denize düşen Kılavuz Kaptanımız Oğuz KÖK şehadete ermiştir. Deniz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve denizcilik camiasına sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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