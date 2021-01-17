Osmaniye'de derede mahsur kalan köpeği belediye çalışanları kurtardı
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Osmaniye'de derede mahsur kalan köpeği belediye çalışanları kurtardı

17.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 17.01.2021 10:59
Osmaniye'de derede mahsur kalan köpeği belediye çalışanları kurtardı

Osmaniye'de, derede mahsur kalan köpeği belediye çalışanları kurtardı.

Osmaniye'de, derede mahsur kalan köpeği belediye çalışanları kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Belediyesi'nde çalışan işçiler, merkeze 5 kilometre uzaklıkta bulunan Karaçay Deresi'nde, suların yükselmesi nedeniyle bir köpeğin mahsur kaldığını fark etti.

İşçiler, mahsur kalan köpeği kısa süren uğraş sonucu yakalayarak kurtardı.

Kurtarılan köpek, kaçarak uzaklaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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