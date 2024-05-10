Üye Girişi
Haberler

Osmaniye Kadirli'de TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Bilim ve Sanat Merkezi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarda öğrencilerin temel ve sosyal bilim alanlarında yaptıkları çalışmalar sergilendi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Bilim ve Sanat Merkezi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Merkez Müdürü İsmail Ekiz, fuarın açılışında, TÜBİTAK'ın desteğiyle bilim fuarını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kadirli Kaymakamı Yakup Güney de öğrencilerin temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ise gençlerin bilim ve teknoloji ile buluşmasının öncelikleri olduğunu anlatarak, bu tür projeleri önemsediklerini belirtti.

Davetliler, danışman öğretmenler ve 60 öğrencinin görev aldığı 4 aylık çalışma sonrası hazırlanan ve 2 gün açık bulundurulacak fuardaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmaniye Tübitak Kadirli Eğitim Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title