Ömer Çelik: "PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi"
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Ömer Çelik: "PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi"

18.02.2021 18:28 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:34

AK Parti Genel Merkezi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kürsüye gelişi AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Merkezi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kürsüye gelişi

AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi. Buna insanlık, haysiyet, namus, vicdan adına verilmesi gereken en hafif tepki lanetlemektir."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Emin olun Kürt çocuklarının geleceğini buraya bağlayanların gözünde, PKK'nın yöneticilerinin hayatı, bütün Kürt çocuklarının hayatından daha kıymetli. Böylesine katliam siyaseti yapıyorlar."

Ömer Çelik: 'PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi'
Ömer Çelik: 'PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi'
Ömer Çelik: 'PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi'
Ömer Çelik: 'PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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