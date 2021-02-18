Ömer Çelik: "PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi"
AK Parti Genel Merkezi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kürsüye gelişi AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Merkezi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kürsüye gelişi
AK Parti Sözcüsü Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "PKK aynı DEAŞ gibi bir cinayet, katliam şebekesi. Buna insanlık, haysiyet, namus, vicdan adına verilmesi gereken en hafif tepki lanetlemektir."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Emin olun Kürt çocuklarının geleceğini buraya bağlayanların gözünde, PKK'nın yöneticilerinin hayatı, bütün Kürt çocuklarının hayatından daha kıymetli. Böylesine katliam siyaseti yapıyorlar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu