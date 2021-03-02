Oğlunu "Allah yoluna kurban ettiğini" söyleyerek ensesinden bıçakladı! Cani babanın ifadesi kan dondurdu

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Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde çalışan sağlık memuru Yusuf A. ormanlık alana götürdüğü oğlu A.O.A.'nın boynunu kesti. Oğlunu Allah yoluna kurban etmek istediğini aktaran cani baba olayın ardından kendisini jandarmaya ihbar etti.

ÇOCUK KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Yusuf A.'nın söylediği yere giden ekipler genç çocuğu kanlar içinde yer buldu. A.O.A. hemen Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan A.O.A., yoğun bakımda tedaviye alındı.

RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Jandarmada ifadesi alınan Yusuf A.'nın söyledikleri ise kan dondurdu. Kendisini Allah yoluna adadığını ve daha önce intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen Yusuf A., rüyasında çocuğunu Allah yoluna kurban etmesi istendiğini anlattı.

"OĞLUMU ÖNÜME OTURTTUM, ENSESİNDEN KESTİM"

Yusuf A. ifadesinde, "Oğlumu araca bindirdim. Kendisini Allah yoluna kurban edeceğimi söyledim. Oğlum kabul etti. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Oğlumu Allah yoluna adadım" dedi.

Yusuf A. ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.