Silifke'de çadır yangınında bir çocuk hayatını kaybetti
Mersin'in Silifke ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı çadırın yanında bulunan hurdalıkta çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Say Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin kaldığı çadırın yanındaki hurdalıkta yangın çıktı.
Yangını fark eden ailenin ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında Suriye uyruklu Fards Elhayır'ın (6) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.