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Türk sağlıkçılar Kırgızistan'da iftar yaptı

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Kırgızistan'da, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği mensupları ile Türk sağlıkçılar birlikte iftar yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te inşa ettiği ve donattığı 72 yataklı Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nde iftar programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, hastanenin başhekimi Opr. Dr. Hüseyin Ünsal Erçelik'in yanı sıra Büyükelçilik müşavirleri, ataşeler, elçilik ve konsolosluk mensupları ve Türkiye'den görevli hastane çalışanları katıldı.

"Çok keyifli ve maneviyatı güzel bir ramazan oldu"

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca 3 aylık geçici görevlendirilen hemşire Serpil Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'da çok keyifli ve maneviyatı güzel bir ramazan geçirdiğini söyledi.

Uysal, yurt dışında ramazan ayını geçirmenin farklı bir deneyim olduğunu belirterek, "Hastane içerisindeki çalışma arkadaşlarımız hiçbir zaman gurbette olduğumuzu hissettirmedi. Bize kucak açan Kırgızistan'ı ve Kırgızistan halkını çok sevdim." dedi.

Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinden görevli radyoloji teknisyeni Kübra Karaşin da ilk defa ailesinden, sevdiklerinden ve ülkesinden kilometrelerce uzakta bir ramazan geçirdiğini belirtti.

Karaşin, burada kendilerine yalnızlık hissettirilmediğini dile getirerek, "Ne güzel ki burada Kırgız halkına şifa verebiliyoruz. Buranın o kadar samimi ve sıcak halkı var ki. Güzel anılarla ülkeme döneceğim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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