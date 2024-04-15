Konya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seydişehir Taraşçı yolu Gökçehüyük Mahallesi girişinde henüz sürücüsü belirlenemeyen 71 AV 757 plakalı otomobil ile Günay Çakmak (52) idaresindeki 42 ARF 330 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile sürücünün arkasında bulunan Berk Can Çakmak (14) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.