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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Karadeniz Sahil Yolu'nun Bozukkale kavşağı mevkisinde B.A. (24) yönetimindeki 52 AAJ 808 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hayrettin Tuna'ya çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iki çocuk babası 67 yaşındaki Tuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Tuna'nın ilçe merkezinde alışveriş yaptıktan sonra dolmuşa bindiği, araçtan inerek evinin bulunduğu noktaya geçmek isterken kazanın meydana geldiği belirtildi. Gözaltına alınan hafif yaralı sürücü ise tedavisi için Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Bozukkale kavşağı mevkisinde B.A. (24) yönetimindeki 52 AAJ 808 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hayrettin Tuna'ya çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iki çocuk babası 67 yaşındaki Tuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tuna'nın ilçe merkezinde alışveriş yaptıktan sonra dolmuşa bindiği, araçtan inerek evinin bulunduğu noktaya geçmek isterken kazanın meydana geldiği belirtildi.

Gözaltına alınan hafif yaralı sürücü ise tedavisi için Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Sahil Yolu Devlet Hastanesi Altınordu Karadeniz Alışveriş Çocuk Ordu Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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