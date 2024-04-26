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Samsun'da sebze yüklü kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde sebze yüklü kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde sebze yüklü kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yalçın Aydemir (52) yönetimindeki 57 ABK 917 plakalı sebze yüklü kamyonet, Samsun-Sinop kara yolu Altınkaya Mahallesi'nde Hamza Edis'in (32) kullandığı 55 ADA 126 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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