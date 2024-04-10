Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da ziyaret ettiği hastanelerde sağlık çalışanları ve tedavi görenlerle bayramlaştı.

Bakan Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından yapımına başlanan ve 60 günde tamamlanan Defne Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Tedavi gören vatandaşlarla görüşen Koca, sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Koca, hasta ve hasta yakınları ile sağlık personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Daha sonra 3 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulunan Koca, sohbet ettiği hastalar ve çalışanlarla bayramlaştı.

Koca, tedavi gören çocuklara da oyuncak hediye etti.