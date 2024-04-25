Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hayrettin Harman (29) idaresindeki 48 ALS 987 plakalı hafif ticari araç, Aydın-Muğla kara yolu Söğütçük mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücünün eşi Ayşe Cihan Harman (29) hayatını kaybetti, sürücü ile 1 yaşındaki bebekleri yaralandı.
Yaralılar ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.