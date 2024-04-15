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Akşehir'de trafik kazası: 11 kişi yaralandı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde kamyonetin trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Taner K. (33) idaresindeki 42 DCU 42 plakalı kamyonet, Atakent Kavşağın'da kırmızı ışıkta bekleyen Servet Coşkun (37) yönetimindeki 03 AS 290 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Akşehir trafik Konya Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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