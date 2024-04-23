Battalgazi Devlet Hastanesi'nde Çocuklar İçin 23 Nisan Etkinliği

Battalgazi Devlet Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk servisinde tedavi gören çocuklar için etkinlik düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, bugünde hastanede tedavi gören çocuklar unutulmadı. Hastane Başhekimliği tarafından servis Türk Bayrakları ile süslenirken serviste kalan çocuklar bayramlarını kutladı.

Hastane Başhekimi Doç.Dr. Erol Karaaslan, "Bugün hastanemiz çocuk servisinde TBMM'nin kuruluşunun 104.yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel yurdu bize emanet eden aziz şehitlerimiz, gazilerimiz ve başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Program pasta kesimi ile ikramlar ile son bulurken çocuklar bayramlarını unutmayan Hastanenin yöneticilerine teşekkür etti. - MALATYA