Üye Girişi
Haberler

Battalgazi Devlet Hastanesi'nde Çocuklar İçin 23 Nisan Etkinliği

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi Devlet Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk servisinde tedavi gören çocuklar için etkinlik düzenlendi. Hastane Başhekimliği tarafından servis Türk Bayrakları ile süslenirken çocuklar bayramlarını kutladı. Hastane yöneticileri, çocukların bayramını unutmadıkları için teşekkür edildi.

Battalgazi Devlet Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk servisinde tedavi gören çocuklar için etkinlik düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, bugünde hastanede tedavi gören çocuklar unutulmadı. Hastane Başhekimliği tarafından servis Türk Bayrakları ile süslenirken serviste kalan çocuklar bayramlarını kutladı.

Hastane Başhekimi Doç.Dr. Erol Karaaslan, "Bugün hastanemiz çocuk servisinde TBMM'nin kuruluşunun 104.yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel yurdu bize emanet eden aziz şehitlerimiz, gazilerimiz ve başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Program pasta kesimi ile ikramlar ile son bulurken çocuklar bayramlarını unutmayan Hastanenin yöneticilerine teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Devlet Hastanesi 23 Nisan Çocuk Yerel Haberler

title