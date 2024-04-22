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Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'ne Uzman Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı atandı

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Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'ne atanan Uzmanı Op. Dr. Berke Yeşiltaş göreve başladı. Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Birimine ataması yapılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Berke Yeşiltaş hasta kabulüne başladı. Şuhut'ta önemli bir eksikliği bulunan kadın hastalıkları ve doğum birimine atanan Yeşiltaş göreve başladı. Atama ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar kadın hastalıkları sorunlarından dolayı Afyonkarahisar civarlarında bulunan hastanelere gittiklerini belirterek, bu sorunun çözülmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi'ne atanan Uzmanı Op. Dr. Berke Yeşiltaş göreve başladı.

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Birimine ataması yapılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Berke Yeşiltaş hasta kabulüne başladı.

Şuhut'ta önemli bir eksikliği bulunan kadın hastalıkları ve doğum birimine atanan Yeşiltaş göreve başladı. Atama ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar kadın hastalıkları sorunlarından dolayı Afyonkarahisar civarlarında bulunan hastanelere gittiklerini belirterek, bu sorunun çözülmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hastanesi Şuhut Yerel Sağlık Güncel Haberler

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