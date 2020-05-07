MUĞLA Kümese dadanan yaban kurdu güvenlik kamerasından tespit edildi

Kümese dadanan yaban kurdu güvenlik kamerasından tespit edildiMUĞLA'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü turistik mahallesi Dalyan'daki bir kümesteki tavukları yiyen yaban kurdu, yakındaki tekne çekek yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kümese dadanan yaban kurdu güvenlik kamerasından tespit edildi

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü turistik mahallesi Dalyan'daki bir kümesteki tavukları yiyen yaban kurdu, yakındaki tekne çekek yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerden, kurdan Dalyan Kanalı'nın karşısındaki kırsal Çandır Mahallesi'ndeki Ölemez Tepesi'den inip, yüzerek karşıya geçtikten sonra kümesteki tavuklarla karnını doyurduğu anlaşıldı.

Dalyan Mahallesi'nin Gürpınar mevkisindeki tekne çekek yerinin yakınındaki bir kümesindeki tavukların bir süredir eksilmesi üzerine sahibi, çekek yerinin bekçi köpeklerinden şüphelendi. Bunun üzerine gidip, çekek yerinin bekçilerine durumu anlattı. Ancak, çekek yeri bekçiler kendi köpeklerinin böyle bir şey yapmış olamayacağını söyledi. Bekçiler, bir yandan kümesin bulunduğu yerdeki güvenlik kamerasını takibe aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden bir yaban kurdunun kümesin bulunduğu tarafa geçtiği belirledi. Görüntülerden çekek yerindeki köpeklerin kurdun peşine düşüp, kovaladıkları tespit edildi. Görüntülerden başka geçiş yolu olmadığı için kurdun Dalyan Kanalı'nın karşısındaki kırsal Çandır Mahallesi'ndeki Ölemez Tepesi'nden inip, yüzerek kümesin bulunduğu tarafa geçtiği, bunu da gece boyunca birkaç kez tekrarladığı anlaşıldı.

'TEKRAR GELİRSE KOVALAMAKTAN BAŞTKA YABALİCEĞİMİZ BİR ŞEY YOK'

Tekne çekek yerinin gece bekçisi Yusuf Baskan, "Gece nöbetini devralmaya geldiğimde arkadaşım karşı komşumuz tavuklarını bizim köpeğin yediğini sandıkları için dikkatli olmam konusunda beni uyarınca şaşırdım. Çünkü bizim köpekler bir yıldan beri buralar. Öyle bir şey olsa daha önce de şikayet olurdu. Gece, biz farkında olmadan köpekler oraya gidiyor olabilir mi diye görüntüleri incelediğimde gerçek ortaya çıktı. Köpekler tanımadığı kokusundan olsa gerek yaban kurdunu fark edip, o tarafa doğru atak yapınca, ben de peşlerinden gittim. Yaban kurdunu kovaladık. 50 metre kadar ilerde durdu. Tekrar kovaladı. Gün ağarınca da gözden kayboldu" dedi.

35 senedir buradayım ilk defa böyle bir şeye tanık oldum" diyen Baskan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz gün karşı köyde birkaç koyun parçalanmış olduğunu duyduk ama hayvanın bu olduğunu beklemiyorduk. Sanırım bu koronavirüs salgını nedeniyle herkes evlerine kapanınca bunu fırsat bilen aç kalan yaban kurdu, Dalyan Kanalı'nı yüzerek buraya geçmiş. Çok güzel bir hayvan İnşallah öldürmezler. Tekrar gelirse kovalamaktan başka çaremiz yok."

'ENDER GÖRÜLEN BİR DURUM'

Tarım ve Orman Bakanlığı 4'üncü Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürü Yunus Aydın, yaban kurdunun görüntülerini memeli hayvan uzmanları ile incelediklerini belirtip, "Uzmanımız da inceledikten sonra hayvanın Canis Lupus yani kurt olduğunu tespit etti. Yerleşim yerlerinde görülmesi ender bir durum. Ülkemizde Doğu'dan Batı'daki İzmir'e kadar olan alanda tek kurt türü var. Ege ve Akdeniz bireyleri biraz daha sarımsı ve kızılımsı renkte olsa da bireysel ve bölgesel post renklenmelerinde farklılıklar olabiliyor. Popülasyonun devam etmesi bizim için sevindirici bir durum. Büyük bir ihtimalle ülkemizdeki virüs salgını nedeniyle ülkemizde sokağa çıkma yasağı kapsamında insan hareketlerinin azalmasından dolayı bireyler daha rahat gezinme fırsatı doğduğu için yerleşim yerlerine gelmiş. Bu türlerin korunması yaban hayatın devamlılığı açısından önemli. Vatandaşlardan bu konuda hassasiyet göstermesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA