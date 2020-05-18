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Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu pay sahiplerinin elektronik ortamda katılımı ile yapıldı

Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu, Covid-19 sebebiyle az sayıda katılımcıyla yapıldı.

Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu pay sahiplerinin elektronik ortamda katılımı ile yapıldı
18.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:20

Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu, Covid-19 sebebiyle az sayıda katılımcıyla yapıldı. Pay sahipleri ise toplantıya elektronik ortamdan katılım sağladı.

Merkez Bankası Genel Kurul Toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında gerçekleştirildi. Covid-19 nedeniyle toplantı salonuna az sayıda katılımcı alındı. Türkiye'de 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve belirli illerde uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlaması dolayısıyla pay sahipleri toplantıya elektronik ortamda katıldı. Toplantı maddelerine ilişkin görüş ve sorularını Elektronik Genel Kurul sisteminden ileten pay sahipleri, toplantıda oylarını da elektronik ortamda kullandılar.

Pay sahiplerinden Adnan Bahar'ın "Covid-19 nedeniyle Genel Kurulumuzun ertelenip, tekrarının sokağa çıkma ve şehirler arası seyahatin yasak olduğu 18 Mayıs 2020 Pazartesi gününe denk gelmesi bence hiç hoş olmadı" eleştirisine cevaben Uysal, "Genel Kurul tarihinin belirlendiği zaman sokağa çıkma yasağı kararı henüz alınmamıştı. Yine de salgın ortamı ve sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir ihtimale karşı hissedarlarımıza sokağa çıkmadan ya da Ankara'ya gelmeden Elektronik Genel Kurul sistemi aracılığıyla Genel Kurul Toplantısı'na katılma imkanı sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Genel Kurul Toplantısı'nın 3'üncü maddesini oluşturan 2019 yılına ait bilanço, kar ve zarar hesabıyla kar dağıtımına ilişkin teklifini oylamaya sunan Uysal, 2019 yılı karının yıllık faaliyet raporunda belirtilen esaslar dahilinde dağılmasını önerdi. Başkan Uysal önderliğinde yapılan oylamada öneri, oy çokluğuyla kabul edildi.

Banka Meclisine 16 Nisan 2019 tarihinde seçilen Prof. Dr. Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş'ın görevlerine devam etmesi de oy çokluğuyla kabul edildi. Konu hakkında Başkan Uysal, "Prof. Dr. Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş görevlerine, Banka Meclisi üyeliklerinin kalan süresini tamamlamak üzere 30 Nisan 2022 tarihi bitimine kadar devam edeceklerdir. Hayırlı olsun" dedi.

Yine Banka Meclisinde görev alan Vehbi Çıtak ile Ömer Duman'ın görev sürelerinin dolması dolayısıyla iki üyelik için yeni bir seçim de yapıldı. Pay sahiplerinin kendilerini veya bir başka pay sahibini aday gösterebildiği oylamada, Ömer Duman ve Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu 20 bin 80 oyla Banka Meclisine seçildi. Seçilen üyeler 30 Nisan 2023 tarihine kadar görev yapacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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