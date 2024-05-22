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Asya Borsalarında Karışık Seyir

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Küresel pay piyasaları, Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserlikle pozitif seyir izlerken, Japonya'da açıklanan veriler ve Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın politika faizi kararı borsaları etkiledi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin varlığını korumasıyla pozitif bir seyir izlerken bugün yoğun veri gündeminin yanı sıra yapay zeka teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerden Nvidia'nın açıklaması beklenen finansal sonuçları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre dış ticaret açığının 462,5 milyar yen ile beklentilerin altında kalmasının yanı sıra yıllık ihracat ve ithalatın yüzde 8,3 artışla öngörüleri karşılayamamasının ülke borsalarının bölge pay piyasalarından negatif ayrışmasında etkili olduğunu söyledi.

Öte yandan, Yeni Zelanda Merkez Bankası, politika faizinin beklenenden daha yüksek seviyelerde kısıtlayıcı kalması gerekebileceğinin sinyalini vererek, üst üste yedinci toplantısında da politika faizini yüzde 5,50'de sabit tuttu.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 38.618 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi bir önceki kapanışın hemen altında 2.723 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yatay seyirle 3.157 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 19.210 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 74.066 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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