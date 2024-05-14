FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Mayıs 2024?

ABD Merkez Bankası'nın Mayıs ayı faiz kararı toplantısı gündemde. Faiz kararı ne zaman alınacak, toplantı hangi tarihte ve saat kaçta düzenlenecek soruları merak konusu oldu. FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Mayıs ayı FED faiz kararı ne olur?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı FED faiz toplantısı 11-12 Haziran'da gerçekleşecek toplantı sonrası kararının saat 21:00 - 22:00 arasında duyurulması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

ABD Merkez Bankası ( Fed ), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Bu karar, son 23 yılın en yüksek seviyesinde faiz oranlarının devam edeceğini gösteriyor. Fed, enflasyondaki düşüşü dikkate alarak ekonominin güçlenmesi durumunda faiz oranlarında değişiklik yapabileceğini belirtti.