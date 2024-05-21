VİOP'ta BIST 30 endeksi kontratı düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 12.200,00 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 altında 12.200,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 12.210,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 12.192,25 puana geriledi.

Analistler küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün de banka yetkililerinin devam etmesi beklenen açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yurt içinde ise dün, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmeye kararlı olduklarını belirterek, "Gelecek sene enflasyonu yüzde 14'e, bir sonraki sene de tek haneye düşürmek için maliye, para ve gelirler politikasında geri adım atmayacağız." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler ve dış ticaret dengesi ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.400 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.