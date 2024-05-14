Fed Başkanı Powell, ABD ÜFE verilerini değerlendirdi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de bugün açıklanan nisan ayına ait Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) ilişkin manşet verilerin yüksek olduğunu ancak önceki verilerin aşağı yönlü revize edildiğini belirterek, verileri "karışık" olarak nitelendirdi.

Powell, Yabancı Bankacılar Birliği'nin Amsterdam'da düzenlenen Yıllık Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

ABD ekonomisinin son zamanlarda çok iyi performans gösterdiğini belirten Powell, "genel olarak iyi bir resim" bulunduğunu ve şu ana kadarki veriler dikkate alındığında iş gücü piyasasının güçlü olduğunu söyledi.

Powell, enflasyon konusunda ise ilk çeyrekte daha fazla ilerleme kaydedilmediğine dikkati çekerek, söz konusu dönemde verilerin beklentilerin üzerinde geldiğini aktardı.

Powell'ın enflasyonun düşeceğine olan güveni önceki kadar yüksek değil

Enflasyonu hedefe düşürmenin "sorunsuz bir yol" olmasını beklemediklerine işaret eden Powell, son dönemde yüksek gelen verilerin sabırlı olunması ve kısıtlayıcı para politikasının işini yapmasına izin verilmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Powell, görünüme ilişkin şöyle devam etti:

"Büyümenin yüzde 2 veya daha iyi düzeyde devam etmesini beklediğimizi söyleyebilirim. İş gücü piyasasının güçlü olmaya devam etmesini ancak giderek dengeye doğru ilerlemesini bekliyoruz. Enflasyonun aylık bazda geçen yıl elde ettiğimiz düşük değerlere daha yakın seviyelere gerilemesini bekliyorum. Buna olan güvenimin yılın ilk üç ayında bu okumaları gördüğüm kadar yüksek olmadığını söyleyebilirim. Bu yüzden enflasyon verilerinin nereye düştüğünü görmemiz gerekecek."

ABD'de bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini de değerlendiren Powell, gelen verileri "oldukça karışık" olarak nitelendirdi. Manşet verilerin yüksek olduğunu belirten Powell, ancak önceki verilere ilişkin revizyonlar olduğunu aktardı.

Powell, ÜFE verilerine ilişkin "Sıcak demezdim, biraz karışık derdim." yorumunu yaptı.

"Bir sonraki hamlenin faiz artırımı olacağını düşünmüyorum"

"Enflasyonun daha kalıcı mı olacağına" ilişkin bir soruya Powell, bu konuda gerçekten yargıya varmak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Powell, kısıtlayıcı para politikasının enflasyonu düşürmesinin beklenenden daha uzun sürebileceğini düşündüğünü belirterek, bunu yapacaklarına inandığını ve enflasyonu yüzde 2'ye düşüreceklerini dile getirdi.

Fed Başkanı Powell, "Elimizdeki verilere dayanarak yapacağımız bir sonraki hamlenin faiz artırımı olabileceğini düşünmüyorum. Politika faizini mevcut seviyesinde tutabileceğimiz bir yerde olacağımızın daha muhtemel olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.