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ABD'de Yüksek Fiyatlar Mali Durumu Kötüleştiriyor

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ABD Merkez Bankası (Fed), yüksek fiyatların en önemli finansal endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek, 2023'te yetişkinlerin yüzde 65'inin önceki yıla kıyasla fiyatlardaki değişikliklerin mali durumlarını kötüleştirdiğini söylediğini bildirdi.

NEW ABD Merkez Bankası (Fed), yüksek fiyatların en önemli finansal endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek, 2023'te yetişkinlerin yüzde 65'inin önceki yıla kıyasla fiyatlardaki değişikliklerin mali durumlarını kötüleştirdiğini söylediğini bildirdi.

Fed'in, 11 binden fazla yetişkinin katılımıyla geçen yıl ekim ayında gerçekleştirdiği anketin sonucunda hazırlanan "ABD Hanehalkı Ekonomik Refahı" raporu, yüksek fiyatların çoğu hane için sorun olmayı sürdürmesi ve güçlü iş gücü piyasasının devam etmesi nedeniyle geçen yıl mali refahın 2022'ye göre neredeyse hiç değişmediğini ortaya koydu.

Raporda, 2023'te yetişkinlerin yüzde 72'sinin ya iyi durumda olduklarını ya da mali açıdan rahat yaşadıklarını bildirdiği aktarıldı.

Enflasyonun yavaşlayan hızına rağmen yüksek fiyatların en önemli finansal endişe kaynağı olmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, yetişkinlerin yüzde 65'inin önceki yıla kıyasla fiyatlardaki değişikliklerin mali durumlarını kötüleştirdiğini, yüzde 19'unun ise fiyat değişikliklerinin mali durumlarını çok daha kötü hale getirdiğini söylediği kaydedildi.

Raporda, bazı grupların diğerlerine göre daha yüksek oranlarda finansal stres yaşadığına değinilerek, özellikle düşük gelirli yetişkinlerin, faturaların tamamını ödememek, bazen veya çoğu zaman yeterli yiyecek alamamak ve maliyet nedeniyle tıbbi bakımı atlamak gibi maddi zorluklarla karşılaşma olasılığının daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.

"Yetişkinlerin yüzde 17'si faturalarının tamamını ödemedi"

Yetişkinlerin yüzde 17'sinin anketten önceki ay faturalarının tamamını ödemediği aktarılan raporda, yetişkinlerin yüzde 48'inin, anketten önceki ayda masraflarını ödedikten sonra ellerinde para kaldığını belirttiği kaydedildi.

Raporda, yetişkinlerin yüzde 63'ünün 400 dolarlık bir acil durum masrafını nakit veya eşdeğeri kullanarak karşılayabileceklerini, yüzde 13'ünün ise bu masrafı hiçbir şekilde ödeyemeyeceklerini söylediği ifade edildi.

Ev sahibi sigortası, yaşlı veya engelli yetişkinlerin bakımı ve çocuk bakımı gibi yeni olan konuların da yer aldığı raporda, çocuk bakımının aile bütçelerinde önemli bir maliyet olarak ifade edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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