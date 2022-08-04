Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gökçek'ten 50 ay sonra alınan zırhlı cipi 3 milyon 650 bin TL'ye sattı - Haberler

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gökçek'ten 50 ay sonra alınan zırhlı cipi 3 milyon 650 bin TL'ye sattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gökçek'ten 50 ay sonra alınan zırhlı cipi 3 milyon 650 bin TL'ye sattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski belediye başkanı Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alınabilen 2013 model zırhlı cipin 3 milyon 650 bin TL'ye satıldığını duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait olan ve belediye başkanlığı görevinin bitmesinin ardından Melih Gökçek'ten ısrarla geri istenen ve 50 ay sonra geri alınabilen 2013 model zırhlı cipin, 3 milyon 650 bin TL bedelle satıldığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"ABB'nin israfla mücadele çalışmaları devam ediyor. Eski belediye başkanından ısrarla geri istenen ve 50 ay sonra geri alınan 2013 model zırhlı arazi aracı, ABB TV'de canlı yayınlanan ihale sonucunda 3 milyon 650 bin TL bedelle satıldı."

İşte o paylaşım:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gökçek'ten 50 ay sonra alınan zırhlı cipi 3 milyon 650 bin TL'ye sattı

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Mansur Yavaş Melih Gökçek Ankara Ekonomi Güncel Haberler

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