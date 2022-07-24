Başkanı Yavaş'tan Melih Gökçek'e: "Tedavi olursa ancak o zaman muhatap olurum" - Haberler

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Başkanı Yavaş'tan Melih Gökçek'e: "Tedavi olursa ancak o zaman muhatap olurum"

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Furkan Gülap - Yerel
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Başkanı Yavaş'tan Melih Gökçek'e: "Tedavi olursa ancak o zaman muhatap olurum" Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından yaptırılan ANKAPARK'ı gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek için "Ruh sağlığından gerçekten...

Başkanı Yavaş'tan Melih Gökçek'e: "Tedavi olursa ancak o zaman muhatap olurum"

ANKARA - Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından yaptırılan ANKAPARK'ı gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek için "Ruh sağlığından gerçekten endişe ediyorum attığı tweetlere ve sözlerine bakarsanız. Tedavi olursa ancak o zaman muhatap olurum" dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek zamanında 801 milyon dolara mal olan ANKAPARK, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilerek kapılarını ziyaretçilerine açtı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ANKAPARK'ı gezerek incelemelerde bulundu. Yavaş ve Akşener, gezi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gökçek'in yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Başkan Yavaş, "Kontrole gitmesini öneriyorum. Ruh sağlığından gerçekten endişe ediyorum attığı tweetlere ve sözlerine bakarsanız. Tedavi olursa ancak o zaman muhatap olurum" diye konuştu.

ANKAPARK için harcanan paraya değinen Akşener ise, "EYT'lilerin birçok problemi çözülebilirdi, bu kadar büyümezdi" ifadelerini kullandı. Akşener, şöyle devam etti:

"Ben burada müthiş bir milli servetin yok edilişini gördüm. İnanılmayacak şekilde hem Ankaralının hem de Türkiye'de bulunan her vatandaşın vergisinin nasıl gömüldüğünü gördüm. Bu arada en çok şaşırdığım şey neden böyle bir dinozor merakı vardır onu anlayamadım. Başkanımın bir yorumu var mı yani onu bilemiyorum. Bu kadar büyük bir dinozor takıntısı."

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Furkan Gülap - Yerel

Melih Gökçek Mansur Yavaş Ankara Yerel Haberler

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