"Yenikapı'da kılınan teravih namazına ait görüntülerin güncel olduğu iddiası"

Melih Gökçek'in "Ya Rabbi bu namazda sana kalkan ellerin dualarını reddetme. Kabul eyle Ya Rabbi" sözleriyle paylaştığı video binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Görüntülere baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı teravih namazını gösteren videoyla ilgili yapılan aramada, görüntünün 2019 yılındaki Ramazan ayından olduğunu görüyoruz.

Teravih namazının görüntüleri, Diyanet Basın Merkezi'nin YouTube kanalından yayınlanmış.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Yenikapı'da Enderun Teravihi" etkinliğinde yüzbinlerce kişi teravih namazına katılmış.

Yenikapı Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.