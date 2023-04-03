Yenikapı'da kılınan teravih namazına ait görüntülerin güncel olduğu iddiası
Güncel Haberler
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter hesabından "Yenikapı 300 bin kişilik teravih namazı" başlığıyla video paylaştı. Vide kısa sürede binlerce görüntüleme aldı.
Melih Gökçek'in "Ya Rabbi bu namazda sana kalkan ellerin dualarını reddetme. Kabul eyle Ya Rabbi" sözleriyle paylaştığı video binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
Görüntülere baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı teravih namazını gösteren videoyla ilgili yapılan aramada, görüntünün 2019 yılındaki Ramazan ayından olduğunu görüyoruz.
Teravih namazının görüntüleri, Diyanet Basın Merkezi'nin YouTube kanalından yayınlanmış.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Yenikapı'da Enderun Teravihi" etkinliğinde yüzbinlerce kişi teravih namazına katılmış.
Yenikapı Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
"Söz konusu görüntü güncel değil. 2019 yılındaki Ramazan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Enderun usulü teravih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nca İstanbul'un fethinin 566'ıncı yıl dönümü dolayısıyla organize edilmiş."