Melih Gökçek'in Filenin Sultanları ile ilgili paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Filenin Sultanları ile ilgili bir görüntüyü "Saygı duruşu ve milli marşımızla dalga geçen bu kadınlar Türk milletini temsil edemez" notuyla paylaştı. Kısa sürede viral olan paylaşımın altına "Ya siz neyin kafasını yaşıyorsunuz İstiklal Marşı'nı hiç mi dinlemediniz?", "Milli marşımızı bilmiyor adam, inanılmaz" şeklinde yorumlar yapıldı.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son olarak Filenin Sultanları ile ilgili bir videoyu paylaşıp "Saygı duruşu ve milli marşımızla dalga geçen bu kadınlar Türk milletini temsil edemez. Ben bunlara Türk Milli Takımı demem" notunu düştü.
İSTİKLAL MARŞI'NI DİNLEMEDİN Mİ HİÇ?
Gökçek'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Birçok kişi Gökçek'e "İstiklal Marşı dinlemedin mi hiç? O duyduğun ölüm marşı" diyerek tepki gösterdi. Gelen tepkilere rağmen Gökçek paylaşımın silmedi.
Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Milli marş değil saygı duruşu ile dalga geçmişler Melih Bey.
- Ölüm marşına istiklal marşı diyenler.
- Milli marşımızı bilmiyor adam, inanılmaz.
- Hayatında Milli Marşımızı dinlemeyenler bu haberi yedi.
- Milli marş nerede?
- Başkanım İstiklal Marşı değil cenaze merasimi ya da saygı duruşu gereken durumlarda çalan marş...