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Melih Gökçek'in Filenin Sultanları ile ilgili paylaşımı yorum bombardımanına tutuldu

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Filenin Sultanları ile ilgili bir görüntüyü "Saygı duruşu ve milli marşımızla dalga geçen bu kadınlar Türk milletini temsil edemez" notuyla paylaştı. Kısa sürede viral olan paylaşımın altına "Ya siz neyin kafasını yaşıyorsunuz İstiklal Marşı'nı hiç mi dinlemediniz?", "Milli marşımızı bilmiyor adam, inanılmaz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son olarak Filenin Sultanları ile ilgili bir videoyu paylaşıp "Saygı duruşu ve milli marşımızla dalga geçen bu kadınlar Türk milletini temsil edemez. Ben bunlara Türk Milli Takımı demem" notunu düştü.

İSTİKLAL MARŞI'NI DİNLEMEDİN Mİ HİÇ?

Gökçek'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Birçok kişi Gökçek'e "İstiklal Marşı dinlemedin mi hiç? O duyduğun ölüm marşı" diyerek tepki gösterdi. Gelen tepkilere rağmen Gökçek paylaşımın silmedi.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Milli marş değil saygı duruşu ile dalga geçmişler Melih Bey.
  • Ölüm marşına istiklal marşı diyenler.
  • Milli marşımızı bilmiyor adam, inanılmaz.
  • Hayatında Milli Marşımızı dinlemeyenler bu haberi yedi.
  • Milli marş nerede?
  • Başkanım İstiklal Marşı değil cenaze merasimi ya da saygı duruşu gereken durumlarda çalan marş...
Kaynak: Haberler.com / Politika

Filenin Sultanları Melih Gökçek Gündem Toplum Politika Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Dağıstan:

Neden gündeme getirilir . Haber değeri yok ki bunun...

39
9
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SMMM:

JELİBONU FAZLA KAÇIRMIŞ

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şahabettin Ayyıldız:

Saygı duruşunda ve milli marşla alay edenler bu memleket adına başarılara imza atanlar mı yoksa bu memleketi parsel parsel satanlar mı?

15
3
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Murat Çetin:

Mal varlığı araştırılmalı belediye başkanı maaşı ile ne kadar ne yapmış bakalım veya babadan anneden ne kalmış onada bakalım

8
4
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Erol Birol :

Bu adam yaşıyormu daha!!!

9
1
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Hasan Turk:

Yorum yaparimda silinir.

6
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Mutlu Sutcu:

Durum iyi değil.

0
1
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Tarkan Nedirönündensarkan:

saygı duruşunu gazi mustafa kemal ve silah arkadaşlarıyla tüm şehitlerimiz adına yapıyoruz normalde. saygı duruşuna yapılan saygısızlık gündem olmuyor da adamın gafı gündem oluyor.

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İzeddin Demir:

Şunlara bak bunların neresi milli marşa dalga geçen bir millet olmuşun hele giyimleri cabası yazıktır özünden koparılmiş milletin halidir bu

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