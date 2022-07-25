"Arda Turan'ın "Orhan Veli Gencebay" ifadesini kullandığı iddiası"

Twitter'da 295 bin takipçiye sahip olan bir spor sayfası, 22 Temmuz'da yaptığı paylaşımda, ünlü futbolcu Arda Turan'a ait olduğu ileri sürülen "Hayatında Orhan Veli Gencebay'ın kitabını eline almamış, okumamış adamlar bana cahil diyor" ifadelerini paylaştı.

Paylaşım birkaç gün sonra Twitter'da TT oldu. Binlerce kişi söz konusu ifadeleri paylaşarak esprili yorumlar yaptı.

İfadenin, sosyal medyada gündem olmasının ardından Arda Turan Instagram hesabından sözün kendisine ait olmadığını dile getirdi.

Turan, "Bana atfedilen "Orhan Veli Gnecebay" ifadesi, sanıyorum ki "Sait Faik'in Abasıyanık Kitabı" şeklindeki o yaygın espriden ilhamla uydurulmuş olsa gerek. Uyduranlara sormalı: Ben nerede öyle bir ifade kullanmışım? Gören duyan? Yeri gelmişken de söylemeli: Edebiyatla ilgilenin; edebiyat, yalan atmaktan uzaklaştırı. Edepli olmakla da yakından ilgilidir çünkü. Sait Faik Abasıyanık ya da Orhan Veli Kanı gibi güzel adamlar özleniyor bu yüzden. Keşke halen aramızda yaşasaydılar; piyasa, yalan yazanlara ve yalancılara hemen kananlara kalmazdı" diyerek duruma tepki gösterdi.

AYNI SÖZ MELİH GÖKÇEK'E DE ATFEDİLMİŞ

Aynı ifade Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e de atfedilmiş. Sözün kim tarafından yayıldığı ise bilinmiyor.