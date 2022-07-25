Arda Turan'ın "Orhan Veli Gencebay" ifadesini kullandığı iddiası - Haberler

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Arda Turan'ın "Orhan Veli Gencebay" ifadesini kullandığı iddiası

Haberler.com - Zehra Yaşık - Spor
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Arda Turan'ın 'Orhan Veli Gencebay' ifadesini kullandığı iddiası

Sosyal medyada deneyimli futbolcu Arda Turan'ın "Hayatında Orhan Veli Gencebay'ın kitabını eline almamış, okumamış adamlar bana cahil diyor" ifadelerini kullandığı iddia edildi. Binlerce kullanıcı konuyla ilgili esprili yorumlar yaptı. Ancak Turan, Instagram hesabından söz konusu ifadeleri kullanmadığını söyleyerek iddiayı yalanladı.

Twitter'da 295 bin takipçiye sahip olan bir spor sayfası, 22 Temmuz'da yaptığı paylaşımda, ünlü futbolcu Arda Turan'a ait olduğu ileri sürülen "Hayatında Orhan Veli Gencebay'ın kitabını eline almamış, okumamış adamlar bana cahil diyor" ifadelerini paylaştı.

Arda Turan'ın 'Orhan Veli Gencebay' ifadesini kullandığı iddiası

Paylaşım birkaç gün sonra Twitter'da TT oldu. Binlerce kişi söz konusu ifadeleri paylaşarak esprili yorumlar yaptı.

Arda Turan'ın 'Orhan Veli Gencebay' ifadesini kullandığı iddiası

İfadenin, sosyal medyada gündem olmasının ardından Arda Turan Instagram hesabından sözün kendisine ait olmadığını dile getirdi.

Arda Turan'ın 'Orhan Veli Gencebay' ifadesini kullandığı iddiası

Turan, "Bana atfedilen "Orhan Veli Gnecebay" ifadesi, sanıyorum ki "Sait Faik'in Abasıyanık Kitabı" şeklindeki o yaygın espriden ilhamla uydurulmuş olsa gerek. Uyduranlara sormalı: Ben nerede öyle bir ifade kullanmışım? Gören duyan? Yeri gelmişken de söylemeli: Edebiyatla ilgilenin; edebiyat, yalan atmaktan uzaklaştırı. Edepli olmakla da yakından ilgilidir çünkü. Sait Faik Abasıyanık ya da Orhan Veli Kanı gibi güzel adamlar özleniyor bu yüzden. Keşke halen aramızda yaşasaydılar; piyasa, yalan yazanlara ve yalancılara hemen kananlara kalmazdı" diyerek duruma tepki gösterdi.

AYNI SÖZ MELİH GÖKÇEK'E DE ATFEDİLMİŞ

Aynı ifade Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e de atfedilmiş. Sözün kim tarafından yayıldığı ise bilinmiyor.

Arda Turan'ın 'Orhan Veli Gencebay' ifadesini kullandığı iddiası

Arda Turan'ın 'Orhan Veli Gencebay' ifadesini kullandığı iddiası

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"Arda Turan'ın "Orhan Veli Gencebay" ifadesini kullandığı iddiası"
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""Deneyimli futbolcu Arda Turan'a ait olduğu ileri sürülen "Hayatında Orhan Veli Gencebay'ın kitabını eline almamış, okumamış adamlar bana cahil diyor" söz Twitter'da TT oldu. Arda Turan, Instagram hesabından söz konusu ifadenin kendisine ait olmadığını söyledi.""

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Spor

Orhan Veli Kanık Melih Gökçek Arda Turan Spor Haberler

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