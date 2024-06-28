Melih Gökçek Filenin Sultanları olayı ne? Melih Gökçek Filenin Sultanları ile ilgili ne söyledi?

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son olarak Filenin Sultanları ile ilgili bir videoyu paylaşıp "Saygı duruşu ve milli marşımızla dalga geçen bu kadınlar Türk milletini temsil edemez. Ben bunlara Türk Milli Takımı demem" notunu düştü.

MELİH GÖKÇEK FİLENİN SULTANLARI OLAYI NE?

Gökçek'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Birçok kişi Gökçek'e "İstiklal Marşı dinlemedin mi hiç? O duyduğun ölüm marşı" diyerek tepki gösterdi. Gelen tepkilere rağmen Gökçek paylaşımın silmedi.

MELİH GÖKÇEK FİLENİN SULTANLARI İLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Filenin Sultanları ile ilgili bir görüntüyü "Saygı duruşu ve milli marşımızla dalga geçen bu kadınlar Türk milletini temsil edemez" notuyla paylaştı. Kısa sürede viral olan paylaşımın altına "Ya siz neyin kafasını yaşıyorsunuz İstiklal Marşı'nı hiç mi dinlemediniz?", "Milli marşımızı bilmiyor adam, inanılmaz" şeklinde yorumlar yapıldı.