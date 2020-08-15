Malatya'da ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü
Malatya'da, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir bina yıkım çalışması esnasında çöktü.
15.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:26
Malatya'da, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir bina yıkım çalışması esnasında çöktü.
Merkez Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesinde bulunan ve depremde hasar gören 6 katlı binanın yıkımı için Mehmet Buyruk Caddesi'nin bir kısmı trafiğe kapatıldı.
Güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen iş makineleriyle yıkım yapıldığı sırada 6 katlı binada çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle etrafı toz bulutu kaplarken, olayda yaralanan olmadı.
Çöken binanın bitişiğindeki bina da ise hasar oluştu.
Kaynak: AA