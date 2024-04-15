Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Malatya'nın Kale ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre, çok sayıda yaralanın olduğu bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. - MALATYA
Malatya'nın Kale ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre, çok sayıda yaralanın olduğu bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. - MALATYA
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