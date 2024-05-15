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Malatya'da Gümrük Kaçağı Cep Telefonları Ele Geçirildi

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Malatya'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 11 adet cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheliye işlem yapıldı.

Malatya'da, düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 11 adet cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheliye işlem yapıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. S.A. isimli şahsın işyerine düzenlenen operasyonda 11 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 7 adet gümrük kaçağı USB şarj kablosu, 6 adet gümrük kaçağı şarj adaptörü, 4 Adet gümrük kaçağı kablosuz kulaksız ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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