Doğanşehir ilçesinde yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtıldı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtıldı. Dağıtım programına ilçe yöneticileri ve üreticiler katıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, ilçede bakanlığa sunulan Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kabul edildi.
Doğanşehir çiftçisine yüzde 75 hibe destekli kuru fasulye tohumu dağıtımına başlandı.
Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Doğanşehir ilçesinde Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıttıklarını belirterek, "Kıymetli üreticilerimize bereketli bir üretim sezonu olmasını diliyorum." dedi.
Dağıtım programına İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmet Çılğın, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Çatı, MHP İlçe Başkanı Saffet Yağcı, Ziraat Odası İlçe Başkanı Burhan Tanışık ve üreticiler katıldı.