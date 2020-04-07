LGS adaylarına ücretsiz online deneme sınavı
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Ziya Selçuk, Türkiye, LGS, Güncel

LGS adaylarına ücretsiz online deneme sınavı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 'LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak' açıklamasının ardından geçtiğimiz hafta 2020 LGS'de çıkacak soruların müfredat ve kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

07.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:33
LGS adaylarına ücretsiz online deneme sınavı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 'LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak' açıklamasının ardından geçtiğimiz hafta 2020 LGS'de çıkacak soruların müfredat ve kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Mektebim Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çıplak, LGS'ye yönelik Türkiye genelinde tüm 8. sınıf öğrencilerini kapsayan online deneme sınavı hazırladıklarını açıkladı.

Özellikle 8. sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitim uygulamaları ile Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) yönelik yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Mektebim Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çıplak, bu dönemde sıklıkla tekrar yapılmasını, yetersiz kalındığı düşünülen konulara daha fazla vakit ayrılmasını ve farklı kaynaklar üzerinden online deneme sınavlarına girilmesini önemle tavsiye etti. Erdem Çıplak, Mektebim Koleji olarak LGS'ye yönelik Türkiye genelinde tüm 8. sınıf öğrencilerini kapsayan bir online deneme sınavı hazırladıklarını bildirerek şunları söyledi:

"8. sınıf öğrencilerinin girecekleri LGS konu kapsamı, yaşanan salgın sebebiyle değişmiş oldu. Milli Eğitim Bakanlığı konu kapsamının 2019-2020 Eğitim-Öğretim sezonunun 1. dönemindeki konulardan oluşacağını bildirdi. Biz de Mektebim Koleji olarak Türkiye'deki tüm 8. sınıf öğrencilerimize yönelik ücretsiz LGS Online Deneme Sınavı hazırladık. İsteyen tüm öğrencilerimiz bu deneme sınavına 10-11 Nisan tarihlerinde lgs.mektebimtv.com adresi üzerinden kayıtlarını yaptırarak girebilirler. Her iki gün için 10.00, 13.00, 16.00 olmak üzere üçer seans belirlendi. Öğrencimiz istediği seansta sınava girebilecek."

AMACIMIZ DAHA ÇOK ÖĞRENCİYE DESTEK VEREBİLMEK

'Çocuklar nerede, eğitim orada' sloganıyla bu sınavı gerçekleştireceklerini ifade eden Erdem Çıplak "Eğitim sektörü olarak gelecek nesilleri yetiştirme sorumluluğumuz, yaşadığımız bu zorlu dönemde daha farklı bir boyuta taşındı. Daha fazla sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Ulaşabildiğimiz kadar çok öğrencimize gerçek bir sınav tecrübesi yaşatarak onlara hem moral hem destek vermek istiyoruz. Bu çapta bir deneme sınavı Türkiye'de ilk kez uygulanacak. Sınav sonuçlarını internet üzerinden 11 Nisan'da tüm seanslar bittikten sonra açıklayacağız. Öğrencilerimiz yaklaşık 100 bin kişi içinde nasıl bir sonuç aldıklarını görerek hedeflerine ulaşmak için hangi konu veya soru tarzına çalışmaları gerektiğini daha iyi görebilecekler. Sınavda çıkacak soruların tamamı Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi 1. dönem müfredatından ve yeni nesil sorulardan oluşacak. Tüm öğrencilerimizin morallerini yüksek tutmalarını ve konsantrasyonlarını bozmamalarını öneriyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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