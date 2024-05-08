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İstanbul'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları Kalifikasyon müsabakalarının tanıtım toplantısı yapıldı

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İstanbul'da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ve uluslararası güreşçilerin katılımıyla Paris 2024 Olimpiyatları Kalifikasyon müsabakaları hakkında bilgi verildi.

Güreşte İstanbul'da 9-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları Kalifikasyon müsabakalarının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'ndeki tanıtım ve teknik toplantısına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Dünya Güreş Birliği (UWW) Teknik Delegesi Theodoros Hamakos, UWW Hakem Delegesi Antonio Silvestri, UWW Doktoru Miko Lehto, olimpiyat şampiyonları Ahmet Ayık, Mahmut Demir ve Mehmet Akif Pirim katıldı.

Organizasyonda 93 ülkeden 517 güreşçinin mücadele edeceği bildirildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, "Dünya Şampiyonu ve olimpiyat gümüş madalyalı sporcusu olarak, buradaki antrenörlerin heyecanını anlıyorum. Türkiye olarak böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2024 Paris Olimpiyatlarından önceki son müsabakamızda tüm katılımcılara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Şeref Eroğlu İstanbul Türkiye Paris Spor Güncel Haberler

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