Anadolu Üniversitesi Ünilig 3X3 Basketbol Müsabakalarında Finallere Katılmaya Hak Kazandı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) kapsamında düzenlenen Ünilig 3X3 Basketbol Müsabakalarında başarı gösteren Anadolu Üniversitesi Basketbol takımı, finallere katılmaya hak kazandı.

Atatürk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nde eş zamanlı gerçekleştirilen müsabakalarda Anadolu Üniversitesi Erkek 3X3 Basketbol takımı büyük başarı elde etti. Adana Çukurova Üniversitesinde düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Ünilig 3X3 Basketbol Müsabakalarında Anadolu Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı birinci olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. Anadolu Üniversitesi öğrencileri Adil Batuhan Çelik, İrfan Deniz Çayır, Yavuz Adem Şen ve İnanç Samet Okutan'dan oluşan Erkek 3X3 Basketbol takımı yarı finalde Necmettin Erbakan Üniversitesini 12-7'lik skorla yendi. Adana Grubu Final Maçında ise Kayseri Erciyes Üniversitesini 8-7'lik skorla yenen Anadolu Üniversitesi, Türkiye Finallerine katılma hakkı elde etti.

Anadolu Üniversitesi 3X3 Erkek Basketbol takımı 7-8 Haziran tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek olan finallerde şampiyon olmak için mücadele edecek. - ESKİŞEHİR