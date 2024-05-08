Amasra Maden Davasında Tutuklu Sanıklar Ev Hapsine Alındı

(ANKARA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada, ara karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanıklardan maden ocağında görevli 3 mühendis hakkında ev hapsi kararı vererek tahliye etti.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada 7'nci duruşması yapıldı. Mahkeme, tutuklu sanıklardan "bilinçli taksirle adam öldürmekten yargılanan" maden ocağı görevlileri Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, Kartiyelerden Sorumlu Maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Aydın Mengeç hakkında "ev hapsi" ve "yurt dışı yasağı" adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Madenci yakınları karara tepki gösterdi.

"ADALET DE GÖÇÜK ALTINDA KALDI"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, karar sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Biraz önce 7'nci duruşma sona erdi. 1,5 yıl önce madenciler nasıl göçük altında kaldıysa bugün de adalet göçük altında kaldı. Aileler, avukatlar, hepimiz isyan ediyoruz. Bizim 'olası kasttan yargılansın' dediklerimizi bir bir ev hapsiyle tahliye ediyorlar. Biz 'tüm sorumluların yargılanması lazım' dedik. Amasra Müessesesi'ndekiler yetmez, 'Türkiye Taşkömürü yetkilileri, teftişten sorumlu Bakanlık yetkilileri nerede', dedik. Soruşturma iznini 16 ay sonra verdiler. Şimdi de ev hapsi kararı alındı. Bu adaletsizliği kabul etmiyoruz. Soma Davası gibi 10 yıl da sürse adalet mücadelemiz sürecek."

Davanın bir sonraki duruşması, 6 Ağustos 2024'te görülecek.