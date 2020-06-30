Küçük İkra Nur'un cansız bedeni Adaköy Deresi'nde bulundu
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Küçük İkra Nur'un cansız bedeni Adaköy Deresi'nde bulundu

Küçük İkra Nur'un cansız bedeni Adaköy Deresi'nde bulundu Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi arama çalışmalarında acı haber geldi.

30.06.2020 16:24 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:28

Küçük İkra Nur'un cansız bedeni Adaköy Deresi'nde bulundu

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi arama çalışmalarında acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni Adaköy Deresi'nde bulundu.

Bulancak ilçesi İcilli köyünde 27 Haziran cumartesi günü kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi arama çalışmalarında dördüncü güne girildi. Arama çalışmalarına Jandarma Özel Harekat, AFAD, AKUT, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine Samsun ve Trabzon'dan gelen AFAD ekipleri de katılırken, toplamda 106 hektar alanda tarama yapıldı. İkra Nur Tirsi'ye arama çalışmaları bugün evine 4 km mesafedeki Adaköy Deresi kenarında yoğunlaşırken, küçük kızın cansız bedeni Adaköy Deresi kenarında bulundu. Küçük kızın cesedi otopsi için buradan alınarak Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Küçük İkra Nur'un cansız bedeni Adaköy Deresi'nde bulundu

Kaynak: İHA

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