Kayseri'de asker ölü bulundu, Giresun'da törenle defnedildi

Kayseri 1. Komando Tugayı'nda vatani görevini yaparken koğuştaki yatağında ölü bulunan 22 yaşındaki Samet Tahmaz memleketi Giresun'da törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Görele ilçesinin İnanca köyünden bir ay önce vatani görevini yapmak için Kayseri 1. Komando Tugayı'na giden Samet Tahmaz, yemin törenini ardından dağıtım iznine çıkmadan önce yatağında ölü bulundu. Samet Tahmaz'ın cenazesi dün gece memleketi Giresun'un Görele ilçesine getirildi. İlçenin İnanca köyündeki baba evinde alınan helallik sonrası Tahmaz'ın cenazesi İnanca köyü Camine getirildi. İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Tahmaz'ın naaşı, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, Giresun İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Tahmaz'ın ailesi, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - GİRESUN