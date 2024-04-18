Giresun'da Polis Aracı Kaza Yaptı: 2 Polis Yaralandı

Giresun'un Espiye ilçesinde polis kontrolünden kaçan şüpheli aracı takip eden polis aracı kaza yaptı. Kazada 2 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Adabük mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda polisin rutin uygulamasından kaçan aracı takip eden 28 A 5937 plakalı polis aracı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü polis memuru M.D. ile polis memuru V.B. hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis memurları 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aksu Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN