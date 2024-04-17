Giresun'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi düzenlendi
Giresun'da, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 'Giresun' konulu fotoğraf sergisi düzenlendi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, serginin açılışını gerçekleştirdi ve Giresun'un turizm potansiyelini vurguladı.
Giresun'da, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Giresun" konulu fotoğraf sergisi düzenlendi.
Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, 125. Yıl Halk Kütüphanesi bahçesinde organize edilen serginin açılışını gerçekleştirdi.
Serdengeçti, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Giresun'un turizm açısından eşsiz güzelliklerinin bulunduğunu belirten Serdengeçti, yerli ve yabancı turistleri kenti keşfetmeye davet etti.