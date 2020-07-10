Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları
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Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları

Kocasinan Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 72 dairenin kat karşılığı ihalesi yapılacak.

Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları
10.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:48

Kocasinan Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 72 dairenin kat karşılığı ihalesi yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yavuz Mahallesi'nde 1 blok 72 dairenin kat karşılığı ihalesinin 14 Temmuz Salı günü gerçekleştirileceğini belirtti.

Kentsel dönüşümle Kocasinan'ın daha çok değerlendiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Hedeflerimiz doğrultusunda adım adım Kocasinan'ı geleceğe hazırlıyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bir yandan hak sahiplerine huzurlu yuvalarını teslim ederken, bir yandan da yeni projelerimizi hayata geçiriyoruz. Tüm gayretimiz, Kocasinan'ı daha da güzelleştirerek, değerine değer katmaktır. İhtiyaç olan mahallelerde başlatmış olduğumuz kentsel dönüşümle Kocasinan'ımız, çağdaş ve modern bir görünüme kavuşuyor."

Yavuz Mahallesi'nde 1 blok 72 dairenin kat karşılığı ihalesinin 14 Temmuz Salı günü saat 14.00'te Encümen Salonu'nda başlayacağı hatırlatılan açıklamada, ihale şartname ve eklerinin Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nden temin edinilebileceği ve 0352 222 70 00 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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